Doktor Strange 2 - wiemy, kiedy ruszą prace nad filmem

Doktor Strange 2, czyli Doktor Strange in the Multiverse of Madness, będzie kolejną filmową opowieścią o losach granego przez Benedicta Cumberbatcha doktora Strange. Ze względu na pandemię koronawirusa Marvel kilkakrotnie przesuwał rozpoczęcie produkcji. Według najnowszych doniesień prace nad filmem ruszą w Wielkiej Brytanii już w listopadzie 2020. Początkowo zdjęcia do sequela filmu z 2016 roku miały się rozpocząć wiosną 2020.

Przypomnijmy, że za reżyserię nadchodzącej produkcji o czarodziejskim doktorze odpowiedzialny będzie Sam Raimi (Spider-Man, Martwe zło). Scott Derrickson, reżyser pierwszej części, musiał pożegnać się z pracą nad sequelem z powodu różnic artystycznych. Dodajmy, że scenariusz do drugiej części przygód Strange'a został napisany przez nowego scenarzystę, Michaela Waldrona.

Zgodnie z najnowszymi doniesieniami, postaciami, które zobaczymy w filmie Doctor Strange in the Multiverse of Madness, oprócz tytułowego bohatera będą America Chavez, Jericho Drumm oraz Clea.

O postępach w produkcji będziemy Was na bieżąco informować.