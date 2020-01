Doktor Strange 2 - Kamienie Nieskończoności powrócą? Opis fabuły zaskakuje

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Według pierwotnych planów prace na planie produkcji Doctor Strange in the Multiverse of Madness miały rozpocząć się już w maju. Na razie nie wiemy jednak, czy Marvel Studios zdoła w tak krótkim czasie znaleźć odpowiedniego reżysera - przypomnijmy, że kilka dni temu z powodu "różnic w wizji artystycznej" z tym stanowiskiem pożegnał się twórca poprzedniej części ekranowych przygód Najwyższego Maga, Scott Derrickson. Ponieważ jednak filmowy oddział Domu Pomysłów w dalszym ciągu szuka odtwórców ról, popularna strona castingowa Backstage zamieściła na swojej stronie opis fabuły nadchodzącej produkcji. Choć nie wiemy na razie, czy ma on status oficjalnego, zarys historii może zaskakiwać. Wygląda bowiem na to, że do MCU powrócą Kamienie Nieskończoności.

Doktor Strange 2 - rzekomy opis fabuły

Avengers: Koniec gry Po wydarzeniach ukazanych w filmie, doktor Stephen Strange kontynuuje swoje poszukiwanie Kamienia Czasu. Stary przyjaciel, który ostatecznie stał się wrogiem, krzyżuje jednak jego plany i doprowadza do tego, że Strange uwalnia niewypowiedziane zło.

Nie wiemy, w jaki sposób heros miałby dążyć do zdobycia Kamienia Czasu - być może w tym celu wykorzysta ukazane w Endgame podróże w czasie. Z kolei w kwestii "starego przyjaciela", który okazał się "wrogiem", amerykańskie portale popkulturowe przedstawiają dwa typy: w tym przypadku może więc chodzić albo o znanego z pierwszej części Barona Mordo, albo o samą Scarlet Witch, która pojawi się w historii.

Do powyższych rewelacji podchodźmy na razie z dystansem - jeśli w sieci pojawią się doniesienia potwierdzające oficjalność tego opisu fabuły, będziemy Was o tym informować.

Zobacz także:

Doctor Strange in the Multiverse of Madness ma wejść na ekrany kin w Polsce 7 maja przyszłego roku.