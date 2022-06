Doktor Doom w MCU? Howard Stern być może zdradził plany

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Marvel

Howard Stern to znana i nieraz też kontrowersyjna postać. Podczas przerwy na reklamę w swoim programie The Howard Stern Show mikrofony Sterna i jego towarzyszy były cały czas włączone. W trakcie tej rozmowy panowie nie byli tego faktu świadomi. W pewnym momencie producent Gary Dell'Abate stwierdził, że Howard nie będzie z nim rozmawiać latem 2022 roku, bo dzwonił Kevin Feige (choć początkowo przekręcił jego nazwisko), szef Marvel Studios, który chce Sterna na planie w tym czasie. Wówczas w dalszej części rozmowy odpowiadając na pytanie, dziennikarze stwierdził, że "gra w Doktorze Doomie".

Doktor Doom w MCU?

Cała sytuacja wzbudza dyskusje. Jedni twierdzą, że może to być wkrętka Sterna. Inni, że przypadkiem wydał on plany Marvel Studios, które najprawdopodobniej poznamy pod koniec lipca 2022 roku na San Diego Comic-Con 2022.

Portal The Direct spekuluje, że Howard Stern może zagrać samego siebie w scenie, w której przeprowadza wywiad z Doktorem Doomem. W komiksie Books of Doom taka sytuacja miała miejsce, gdy dziennikarka przeprowadziła wywiad z Victorem von Doomem o jego życiu.

Na tę chwilę jest to plotka, którą wszyscy są zaskoczeni. Musimy czekać na nowe wieści, bo do tej pory nie było przecieków o obecności Dooma w MCU. Co ciekawe, wiemy, że latem 2022 roku serial Tajna Inwazja ma rozpocząć czteromiesięczne dokrętki. Być może to tam zjawi się Howard Stern? Czekamy na odpowiedzi.