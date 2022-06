Dlaczego to John Krasinski gra Reeda Richardsa w MCU? Jest tylko jeden powód

Marvel

W filmie Doktor Strange w multiwersum obłędu zobaczyliśmy grupę Iluminatów z Ziemi-838, w skład której weszli Charles Xavier, Kapitan Carter, Kapitan Marvel w wersji Marii Rambeau, Black Bolt, Baron Mordo i Reed Richards aka Mr. Fantastic. Obecność ostatniego z nich to ustawienie podwalin pod wprowadzenie do Kinowego Uniwersum Marvela drużyny Fantastycznej Czwórki. Dlaczego to jednak John Krasinski wcielił się w tę rolę?

Jak ujawnia teraz reżyser produkcji, Sam Raimi, prezes Marvel Studios, Kevin Feige, kierował się przy wyborze aktora wyłącznie jedną kwestią:

To takie zabawne, że Kevin obsadził Johna ponieważ fani mieli marzenie na temat tego, kto mógłby być idealnym Reedem Richardsem. W dodatku chodzi tu o alternatywną rzeczywistość, więc sądzę, że Kevin stwierdził po prostu: "Spełnijmy ich marzenia". Muszę też dodać, że zawsze miałem olbrzymią przyjemność z obserwowania Johna na ekranie.

Raimi potwierdza słowa scenarzysty Doktora Strange'a 2, Michaela Waldrona, który już wcześniej zdradził, że choć przy obsadzaniu ról Iluminatów Marvel Studios nie zważało na głosy fanów, postać Reeda Richardsa była na tym polu wyjątkiem.