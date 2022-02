Jesteś superzłoczyńcą? Nie używaj magii - przypadek Doktora Dooma pokazuje konsekwencje

Marvel

Serwis Comic Book Resources opublikował na swojej stronie plansze zapowiadające zeszyt Avengers #53 ze scenariuszem Jasona Aarona. Nawet bardziej intrygujące od kolejnych przygód Mścicieli stają się zaakcentowane na grafikach, tragiczne skutki korzystania z magicznych mocy przez niepowołane do tego istoty - w tym przypadku chodzi o Doktora Dooma.

Przypomnijmy, że ikoniczny wróg Fantastycznej Czwórki w ostatnim czasie mocno zainteresował się łączeniem mistycyzmu z aspektami naukowymi. To właśnie dzięki magii powołał on do istnienia swoją własną wersję drużyny Mistrzów Zła, w skład której weszli m.in. młody Thanos, Black Skull czy Ghost Goblin. Jak się jednak okazuje, te działania mają przerażające następstwa.

Z zaprezentowanych plansz wynika, że za używanie magicznych zdolności zawsze trzeba zapłacić wielką cenę. I tak realizowanie planu Dooma przełożyło się na "katastrofę tysiąca planet, milion dzieci spalonych żywcem w łonach swoich matek i miliard urzeczywistniających się koszmarów". Spójrzcie sami:

Oficjalny opis fabuły komiksy wyjawia, że Avengers będą musieli odeprzeć atak na ich siedzibę - w tym celu Czarna Pantera zawiąże nieoczekiwany sojusz z królem Atlantydy, Namorem, oraz Jane Foster aka Walkirią.

Zeszyt Avengers #53 ukaże się w Stanach Zjednoczonych 9 lutego.