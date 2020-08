Doktor Doom z Rękawicą Nieskończoności na szkicu grafika Marvel Studios

Źródło: Marvel

Grafik koncepcyjny Marvel Studios, Charlie Wen, ujawnił na Instagramie swoje podejście do klasycznego wizerunku Doktora Dooma. Ten jednak dzierży Rękawicę Nieskończoności, którą w Kinowym Uniwersum Marvela zakładali między innymi Thanos, Hulk oraz Iron Man.

Wen wyjaśnia w poście, że nie zajmuje się obecnie projektowaniem szkicu koncepcyjnego tej postaci na duży ekran. Chciał się zwyczajnie zabawić w "co by było, gdyby". Po przejęciu praw do Fantastycznej Czwórki przez Marvel Studios, fani oczekują nie tylko na pojawienie się tych herosów, ale także na Doktora Dooma, który mógłby śmiało być kolejnym antagonistą kolejnej sagi MCU. Zobaczcie grafikę: