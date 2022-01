Przerażające warianty Doktora Octopusa już tu są - Hulk i Wolverine z mackami

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

W USA ukazał się komiks Devil's Reign #2, kolejna odsłona serii, w której Kingpin próbuje raz na zawsze pokonać wszystkich ziemskich superbohaterów. Przypomnijmy, że w pierwszym zeszycie zamierzający ubiegać się o urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych Wilson Fisk powołał do istnienia nową wersję Thunderbolts, w skład której weszli Doktor Octopus, Rhino, Taskmaster i inni antagoniści.

Główny złoczyńca wydarzenia poszedł nawet krok dalej. Jako wciąż urzędujący burmistrz Nowego Jorku podpisał on Powers Act, który zakazuje jakiejkolwiek działalności herosów i mścicieli w mieście. Co więcej, Fisk kontroluje obecnie w pełni moce odwiecznego wroga Jessiki Jones, Kilgrave'a (ten ostatni jest przez antagonistę więziony w podziemiach ratusza), co pozwala mu manipulować opinią publiczną i wykorzystywać ten fakt w prowadzonej przez siebie kampanii wyborczej.

Wiemy już, że Avengers będą próbować zetrzeć się z Fiskiem na płaszczyźnie politycznej - do walki o fotel burmistrza stanie Luke Cage, choć według pierwotnych planów miał to być sam Iron Man. Rzecz w tym, że herosi muszą aktualnie zmierzyć się z jeszcze jednym problemem.

W konsekwencji podpisania Powers Act członkowie Fantastycznej Czwórki trafili bowiem do więzienia, a laboratorium Reeda Richardsa zostało bez ochrony. Koniec końców dotarł do niego Doktor Octopus, który za pomocą zastanej tam technologii sprowadził do Nowego Jorku trzy swoje przerażające warianty, jawiące się jak osobliwe połączenie Otto Octaviusa oraz Hulka, Wolverine'a i Ghost Ridera.

Nowe światło na te postacie rzucają materiały promujące tie-in zasadniczej serii eventu, zeszyt Devil's Reign: Superior Four #1. Wynika z nich, że Doc Ock przyzwał kolejno: Otto Bannera z Ziemi-8816, Otto Blaze'a z Ziemi-1666 oraz Otto Howletta z Ziemi-9712. Każdy z nich dysponuje przerażającymi mackami - Banner wyrastającymi z pleców ramionami, Blaze - łańcuchami, a Howlett - ostrzami wykonanymi z adamantium.

Zeszyt Devil's Reign: Superior Four #1 trafi do sprzedaży na amerykańskim rynku 12 stycznia.