Doktor Sen - Hotel Panorama na zdjęciach zza kulis filmu

Doktor Sen to film z 2019 roku, oparty na powieści Stephena Kinga pod tym samym tytułem. Jest to kontynuacja kultowego Lśnienia. W produkcji pojawia się ikoniczny Hotel Panorama. Alex Essoe, aktorka, która w filmie wcieliła się w postać Wendy Torrance zamieściła w sieci zdjęcia zza kulis produkcji horroru. Przedstawiają one scenografię wspomnianego hotelu. Możecie je obejrzeć poniżej.

Film opowiada o Dannym Torrance'ie, bohaterze, którego poznaliśmy jako małego chłopca w Lśnieniu. Tym razem wiele lat po tragicznych wydarzeniach z hotelu Panorama protagonista musi pomóc Abrze Stone, dziewczynce posiadającej ogromną moc lśnienia. Bohaterka staje się obiektem zainteresowania grupy istot zwanej Prawdziwym Węzłem, które karmią się tym darem. W obsadzie znajdują się między innymi Ewan McGregor, Rebecca Ferguson, Kyliegh Curran, Emily Alyn Lind oraz Jacob Tremblay.