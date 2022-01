Doktor Strange 2 - czy w filmie zobaczymy alternatywny skład Avengers? Tak sugerują gadżety

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. IMDB.com

Doktor Strange w multiwersum obłędu to film, którego fabuła wynika bezpośrednio z wydarzeń z produkcji Spider-Man: Bez drogi do domu. To tam zaklęcie Doktora Strange'a doprowadziło do problemów z multiwersum, które się nie zakończyły i - można spekulować - nie zakończą się również w kolejnym filmie. Wiemy bowiem, że będzie to ważny aspekt MCU, który będzie dalej rozwijany.

Do sieci co jakiś czas trafiają zdjęcia zabawek oraz grafiki przedstawiające bohaterów. Tym razem mamy koszulkę z logo najpotężniejszych bohaterów na Ziemi. Opis zamieszczony przy produkcie na Amazonie sugeruje, że możemy mieć do czynienia z logiem "drużyny pochodzącej z zupełnie nowego multiwersum". Czy jest to logo Avengers z innego uniwersum? Są fani, którzy zauważają, że być może kolor czerwony odnosi się do Ultrona, który miałby pojawić się w filmie według innych plotek. Jeszcze inna z teorii głosi, że w filmie zobaczymy powstanie nowego składu Avengers. Na ten moment wszystkie te pomysły należy traktować jednak z przymrużeniem oka. Koszulkę z logiem możecie zobaczyć na pierwszym miejscu w galerii poniżej:

Marvel Doctor Strange Multiverse of Madness - koszulka

W obsadzie filmu Doktor Strange w multiwersum obłędu są między innymi Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Xochitl Gomez-Deines, Rachel McAdams oraz Chiwetel Ejiofor.

Doktor Strange w multiwersum obłędu - premiera w maju 2022 roku.

