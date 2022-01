Doktor Strange 2 - bohaterowie filmu na nowych grafikach promujących widowisko

fot. materiały prasowe

Doktor Strange w multiwersum obłędu to film, którego fabuła powiązana będzie z filmem Spider-Man: Bez drogi do domu. To tam zaklęcie Doktora Strange'a doprowadziło do problemów z multiwersum, które rozwijane będą zapewne także w innych produkcjach Kinowego Uniwersum Marvela.

Wcześniej otrzymaliśmy zwiastun, plakat, a także do sieci trafiły grafiki dołączone do opakowań zabawek od Hasbro z serii Marvel Legends, które lepiej pokazały nam wizerunek bohaterów produkcji. Przy okazji filmów Marvela online można zobaczyć też całe mnóstwo grafik, które lądują później na kubkach, koszulkach i wielu innych produktach. Nie inaczej jest teraz, a w galerii poniżej możecie zobaczyć mnóstwo nowych grafik przedstawiających głównych bohaterów oraz Gargantosa, jednego z przeciwników.

Doktor Strange w multiwersum obłędu - grafika

W obsadzie widowiska są Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Xochitl Gomez-Deines, Rachel McAdams oraz Chiwetel Ejiofor.

Doktor Strange w multiwersum obłędu - premiera 6 maja 2022 roku.