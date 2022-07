Doktor Strange 2 - tak Daniel Craig mógł wyglądać w filmie. Zobaczcie szkic

Marvel

Doktor Strange w multiwersum obłędu to kontynuacja losów czarownika MCU, która trafiła w 2022 roku do kin. Nowe szkice koncepcyjne z produkcji, które trafiły do sieci ukazują dwie ważne postacie, które ostatecznie nie pojawiły się w filmie. Jeden pokazuje Baldera Odważnego, przybranego brata Thora. Miał się w niego wcielić Daniel Craig.

Kolejne szkice nawiązują do niewykorzystanej sceny retrospekcji z młodości Strange'a. Miałą ona przedstawiać znaną z komiksów śmierć siostry bohatera Donny. Poniżej możecie sprawdzić szkice.

Doktor Strange w multiwersum obłędu - szkice koncepcyjne

Doktor Strange w multiwersum obłędu - szkic

Doktor Strange w multiwersum obłędu - zdjęcia

Doktor Strange w multiwersum obłędu - nowe zdjęcia

W filmie Strange spotyka Amerikę Chavez. Nastolatka posiada moc podróżowania między wymiarami. Wanda Maximoff opętana przez Darkhold pragnie za wszelką cenę pozyskać umiejętność bohaterki, nieważne ile osób będzie musiała w tym celu uśmiercić.

W obsadzie produkcji znajdują się Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor i Xochitl Gomez. Obraz wyreżyserował Sam Raimi.