Doktor Strange 2 - polski tytuł uległ zmianie! Już nie jest to wieloświat szaleństwa

fot. materiały prasowe

Do tej pory polski tytuł Doktora Strange'a 2 brzmiał: Doktor Strange w wieloświecie szaleństwa. Gdy go ogłoszono, w sieci dostrzec można było krytykę użycia słowa "wieloświat" zamiast znanego z komiksów "multiwersum", który odnosi się do konceptu alternatywnych światów równoległych. Dlatego też można odczuć, że nowy polski tytuł to w jakimś stopniu reakcja na ten odbiór, bo brzmi on: Doktor Strange w multiwersum obłędu. Czy jednak ta reakcja nie jest zbyt późno? Wszyscy już raczej przyzwyczaili się do poprzedniego. Czy jest lepszy? Dajcie znać w komentarzach.

Doktor Strange 2 - zwiastun

Oto wersje z polskim dubbingiem i napisami.

W obsadzie są Benedict Cumberbatch, Benedict Wong Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor i Xochitl Gomez w roli nowej superbohaterki zwanej America Chavez. To właśnie ona towarzyszy Strange'owi w trailerze. Za kamerą stoi Sam Raimi, którego Spider-Man 2 jest uważany za najlepszy film komiksowy w historii.

Doktor Strange w wieloświecie szaleństwa - premiera w polskich kinach odbędzie się 6 maja 2022 roku.

