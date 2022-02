Doktor Strange w multiwersum obłędu - jakie role epizodyczne w filmie MCU? Ta lista ma kilka niespodzianek

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Źródło: Marvel

Marvel Studios nakręcił sporo ról epizodycznych w filmie Doktor Strange w multiwersum obłędu, które są związane z konceptem multiwersum, czyli z alternatywnymi światami równoległymi. Nie wiadomo jednak w jakim kontekście fabularnym te cameo się pojawią. Nowe informacje o liście postaci i aktorach nich grających pochodzą od rzetelnego scoopera znanego jako My Time To Shine, którego doniesienia wielokrotnie się potwierdzały. Traktujcie jednak je z dystansem, bo nadal jest to plotka.

Doktor Strange w multiwersum obłędu - cameo

Scooper podkreśla, że udostępnia jedynie część postaci, o których wie i nie jest to pełna lista. Znajduje się na niej Patrick Stewart jako Charles Xavier, którego częściowo widzieliśmy w nowym zwiastunie, ale są też niespodzianki, o których w plotkach nie było mowy. Przynajmniej do tej pory. Dodaje też, że nigdy nie było planu na młodszą wersję Xaviera graną przez Jamesa McAvoya.

Patrick Stewart jako Charlex Xavier z X-Menów. Widzieliśmy go w zwiastunie. Według wcześniejszych plotek nie będzie to wersja znana z filmów o mutantach, a inny, alternatywny profesor X. Z uwagi na wyciek szkicu koncepcyjnego z innym wózkiem, spekulowało się, że może być on z serialu animowanego. W filmie będzie członkiem grupy Illuminatów.

Doktor Strange 2 - premiera w maju 2022 roku.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.