Doktor Strange w multiwersum obłędu - prognozy box office. Soundtrack już w sieci

fot. youtube.com/Marvel Entertainment

Jak donosi Variety, prognozy dla filmu Doktor Strange w multiwersum obłędu wciąż rosną. Obecnie szacuje się, że otwarcie w Ameryce Północnej zamknie się w kwocie w granicach od 160 do 180 mln dolarów. Wielu ekspertów jednak uważa, że przekroczenie 200 mln dolarów podczas premierowego weekendu jest możliwe.

Poza USA zadebiutuje w większości krajów świata (za wyjątkiem Rosji, Ukrainy i Chin), z czego ma zebrać kwotę w granicach od 125 do 140 mln dolarów. Sumująć, globalne otwarcie może sięgnąć wyniku od 285 do 340 mln dolarów. Będzie to znakomity start dla filmu MCU.

Analitycy rynku zawsze przestrzegają, że przy tak gigantycznych otwarciach trudno jest dokładnie oszacować kwotę. Dlatego często filmy zarabiają o wiele więcej, niż prognozowano. Jeśli do tego widzowie będą pochlebnie film oceniać, to jedynie będzie wpływać pozytywnie na zebrane wpływy ze sprzedaży biletów do kin.

Doktor Strange 2 - soundtrack

Kompozytorem muzyki jest Danny Elfman, który współpracował wcześniej z reżyserem Samem Raimim przy jego filmach o Spider-Manie. Album jest za darmo dostępny w platformach streamingowych do odsłuchu. Na YouTube opublikowano dwa utwory.

Doktor Strange 2 - premiera w kinach już 6 maja.

