Doktor Strange w wieloświecie szaleństwa - jaki powód dokrętek? Cumberbatch uspokaja

Kilkanaście dni temu pojawiła się informacja o szeroko zakrojonych dokrętkach do filmu Doktor Strange w wieloświecie szaleństwa. Choć tego typu zabiegi są w produkcjach superbohaterskich i w całym Hollywood na porządku dziennym, skala procesu wywołała u niektórych fanów konsternację - pojawiały się choćby głosy, że scenariusz historii może być, delikatnie rzecz ujmując, nieprzekonujący. Głos w tej sprawie postanowił teraz zabrać Benedict Cumberbatch.

W wywiadzie dla magazynu Empire ekranowy Najwyższy Mag w taki sposób odniósł się do pytania o prawdziwy powód dokrętek:

Jesteśmy w środku tego procesu. Pracujemy naprawdę ciężko, by wywiązać się z ustaleń i wydobyć pełny potencjał filmu - niektóre rzeczy chcemy zrobić lepiej, a jeszcze inne były wcześniej niemożliwe do zrealizowania z uwagi na kwestie logistyczne czy koronowirusa. Jesteśmy tak opóźnieni z procesem produkcji właśnie z tych powodów. Na całe szczęście nie wydłuża się on zbytnio, choć z drugiej strony wszystko odbywa się teraz nieco wolniej.

Doktor Strange 2 ma wejść na ekrany kin 6 maja 2022 roku.