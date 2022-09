Doktor Who: nazwa i zdjęcia odcinka regeneracyjnego już są. Powrót starych twarzy

fot. materiały prasowe

Doktor Who: The Power of the Doctor to specjalny odcinek, w którym Jodie Whittaker, wykona swój ostateczny ukłon. Aktorka po raz ostatni pojawi się jako ikoniczna postać sci-fi. Trzynasta Doktor w nadchodzącym epizodzie ma się zregenerować, więc możemy spodziewać się pierwszego w historii serialu występu Ncuti Gatwy jako podróżnika w czasie. BBC wraz z ujawnieniem nazwy zbliżającego się rozstrzygnięcia udostępniło zdjęcia paru scen, w tym plakat. Dodano również krótką zapowiedź:

Starzy przyjaciele i wrogowie łączą się ponownie.

Doktor Who: The Power of the Doctor - zdjęcia

Twórcy serialu opublikowali cztery zdjęcia oraz oficjalną grafikę odcinka. Plakat wydaje się pokazywać energię regeneracji emanującą z Doktora. Jednak niespodzianką jest występ dobrze nam znanych z poprzednich sezonów twarzy. Wśród zdjęć widzimy nie tylko obecnych członków zespołu, ale także dwie klasyczne towarzyszki Doktora Who - Ace i Tegan Jovankę. Zobaczcie sami, jak prezentuje się pierwsze spojrzenie na nadchodzący odcinek.

Doktor Who

Doctor Who: The Power of the Doctor zostanie wyemitowany przez BBC w październiku.