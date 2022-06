Doktor Who - Neil Patrick Harris w obsadzie serialu. Zagra złoczyńcę

fot. materiały prasowe Netflix

Neil Patrick Harris, znany z takich produkcji jak Seria niefortunnych zdarzeń czy przede wszystkim Jak poznałem waszą matkę, dołączył do obsady kultowej produkcji Doktor Who. Szczegóły jego roli są trzymane w tajemnicy, jednak showrunner serialu, Russell T Davies nazwał postać aktora największym wrogiem, z jakim Doktor miał do czynienia w historii.

Do sieci trafiło również zdjęcie przedstawiające postać graną przez Harrisa. Ubrany jest w fartuch, w którym trzyma pewne narzędzia jak kombinerki. Zdjęcie możecie sprawdzić poniżej.

Doktor Who - Neil Patrick Harris

W obsadzie nowej serii znajdują się już Ncuti Gatwa, który gra nowego Doktora oraz Yasmin Finney, która wcieli się w rolę Rose. Ponadto w projekcie pojawią się znani już widzom serialu David Tennant oraz Catherine Tate.

Zdjęcia do nowej serii są obecnie kręcone w Walii. Premiera kolejnej odsłony jest zaplanowana na 2023 rok jako część obchodów 60-lecia serialu.