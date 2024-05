Showrunner o łamaniu zasad w nowym sezonie Doktora Who. Ma inne podejście

fot. Disney+

Russell T. Davies był showrunnerem i głównym scenarzystą wznowionego w 2005 roku serialu Doktor Who, gdy w tytułowego bohatera wcielali się Christopher Eccleston i David Tennant. Pełnił te funkcje w latach 2005-2010, a w 2023 roku powrócił do tej roli, zastępując odchodzącego showrunnera Chrisa Chibnalla. Zajął się odcinkami specjalnymi, które celebrowały 60. rocznicę powstania serialu. Trzy epizody przywróciły Tennanta do roli Doktora w nowej wersji oraz wprowadziły Ncuti Gatwę jako piętnastego Doktora Who.

W rozmowie z Deadline Davies opowiedział o nowym podejściu do opowiadania historii w serialu. Nazwał sezon zabawnym i trochę szalonym.

Oglądam strasznie dużo telewizji, ale myślę, że za dużo seriali [zbyt sztywno] trzyma się struktury składającej się z trzech aktów. Wiecie, jak wtedy, gdy w ostatnich 10 minutach rozgrywają się ważne wydarzenia lub morderca zostaje złapany. Myślę więc, że nadszedł czas na serial, który po prostu złamie te zasady. W pisaniu [scenariusza] chodzi o serce, pulsowanie i iskry w mózgu. Pisanie dotyczy psychologii. Chodzi o zrozumienie ludzi i dlaczego robią to, co robią. Nie chodzi o trzymanie się określonego rytmu przez 17 minut. Chciałem w pewnym sensie wyśmiać te zasady.

Następnie dodał, że fundamentem jest to, że mają to drewniane pudło, które jest większe w środku niż na zewnątrz i po prostu przemieszcza się wszędzie bez powodu. To nie jest jego praca, misja czy zadanie lub wyprawa - po prostu pojawia się losowo w następnym miejscu, co daje radosną swobodę. Davis uważa, że w tym sezonie zachowano esencję zarówno klasycznego, jak i współczesnego Doktora Who.

W pracy zawsze jest dobrze lub źle. Na Doktora zawsze czeka jakiś kryzys. Zawsze jest też ludzki towarzysz, z którym może to doświadczać. A więc szkielet dla odpowiedniej historii wciąż pozostaje ten sam. Ale myślę, że ta szansa na dobrą zabawę i szaleństwo jest nieodparta.

Doktor Who - 14. sezon

Doktor Who - premiera 3. odcinka 18 maja na Disney+.