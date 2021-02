Doogie Howser - Neil Patrick Harris komentuje plany na nową wersję kultowego serialu

materiały prasowe

Doogie Howser, M.D. to popularny serial medyczny z 1989 roku, który był przepustką do kariery dla Neila Patricka Harrisa. Wiemy, że nowa wersja serialu ma nosić tytuł Doogie Kameāloha, M.D.; Disney+ ogłosił, że tytułową bohaterkę zagra Peyton Elizabeth Lee, znana z filmu Tajne Stowarzyszenie Królewskich Sióstr i Braci oraz serialu Andi Mack. Nowa bohaterka, podobniej jak Howser z pierwowzoru, będzie 16-letnią geniuszką, która pracuje jako lekarz.

Za sterami stoi Kourtney Kang (Przepis na amerykański sen, Jak poznałem waszą matkę), która napisała scenariusz i osadziła historię na Hawajach. Wygląda więc na to, że pomimo podobnego do oryginału fundamentu historii, scenarzystka chce stworzyć coś innego, a nie powielać oryginał. Obok kariery medycznej głównej bohaterki w grę oczywiście będzie wchodzić też życie prywatne nastolatki.

Variety poprosiło Harrisa o komentarz do powstającego projektu:

Jestem bardzo szczęśliwy. Twórczyni projektu była dużą producentką How I Met Your Mother. Myślę, że wybór kobiety-protagonistki to znakomita decyzja, a całość jest w naprawdę dobrych rękach. Czuję, że będzie to projekt z pasją i nie mogę się doczekać, aż go obejrzę.

Póki co, zamówiono 10 odcinków 1. sezonu.

Oryginalny Doogie Howser był emitowany w ABC przez 4 sezony (1989-1993) i składał się z 97 odcinków.