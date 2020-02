DOOM Eternal - modyfikacja broni przedstawiona na nowym materiale wideo

Doom Eternal to kolejna odsłona popularnej serii pierwszoosobowych strzelanin, która pod wieloma względami jest prawdziwym powrotem do korzeni gatunku, oferując szybką, brutalną i emocjonującą akcję, a także mnóstwo zróżnicowanych i wymagających wrogów. Do premiery gry pozostało jeszcze trochę czasu, ale twórcy postanowili go odpowiednio wykorzystać i regularnie podsycają zainteresowanie fanów, wypuszczając do sieci nowe materiały z rozgrywki.

Tym razem postawiono na wideo, które prezentuje bogaty arsenał dostępnych broni oraz możliwości ich modyfikacji. To zaś pozwoli na dostosowanie zabawy do swoich potrzeb i oczekiwań. Materiał jest też dobrą okazją do zapoznania się z nowymi fragmentami rozgrywki - zobaczcie sami.

Doom Eternal zadebiutuje 20 marca na PC oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. My mieliśmy już okazję do zapoznania się z obszernym fragmentem nadchodzącej gry na przedpremierowym pokazie i tutaj możecie zapoznać się z naszymi wrażeniami.