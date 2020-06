Doom Patrol - nowa postać w serialu może być najpotężniejszą. Jakie ma moce?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

DC Universe

W pierwszych trzech odcinkach 2. sezonu Doom Patrol rozwinięto wątek córki Nilesa Cauldera, Dorothy Spinner. Przypomnijmy, że po raz pierwszy zobaczyliśmy ją w finałowej sekwencji poprzedniej odsłony serii, w której tytułowa drużyna herosów na dobre rozprawiła się z Panem Nikt. Nie wszyscy z widzów wiedzą jednak, że Dorothy może być najpotężniejszą postacią ze wszystkich pokazanych do tej pory w produkcji DC Universe, a już na pewno w obrębie samego Doom Patrol.

Największa moc Spinner polega na tym, że może ona powołać do istnienia absolutnie każdy wytwór swojej wyobraźni. W komiksach już jako mała dziewczynka stworzyła w ten sposób swoich "przyjaciół" (m.in. znanych z serialu wielkiego pająka i "Kochaną"); sęk w tym, że w ramach tego samego procesu wykreowała potwory zrodzone z jej lęków. W świecie powieści graficznych dotychczas nie ujawniono, czy zdolności te mają jakiekolwiek ograniczenie.

Dorothy Spinner w komiksach

Warto też dodać, że każdy wytwór wyobraźni Dorothy działa niezależnie od niej samej; to ona uczyła więc je czytać czy pisać. Niektóre z nich, zwłaszcza te powstałe na bazie lęków, potrafią przejmować nad nią kontrolę. Na szczególną uwagę zasługuje zwłaszcza Candlemaker, jeden z najpotężniejszych przeciwników Doom Patrol w komiksach. To prawdopodobnie on jest tą tajemniczą istotą, która każe dziewczynce wypowiedzieć życzenie.

Zwraca się również uwagę, że powieściach graficznych Dorothy została stworzona jako parodia słynnej Dorotki z Czarnoksiężnika z Oz. W komiksowej rzeczywistości jej moce były obiektem pożądania wielu złoczyńców, często magicznych istot, które, nie mogąc się zmaterializować, chciały w tym celu wykorzystać właśnie umiejętności dziewczynki.