Doom Patrol - zdjęcie z 4. sezonu. Poznajcie Space Case

materiały prasowe

Nadchodzi 4. sezon Doom Patrol. Na oficjalnym koncie serialu na Twitterze ogłoszono, że premiera odbędzie się w grudniu 2022 roku na platformie streamingowej HBO Max. Natomiast portal EW.com ogłasza pierwsze informacje i publikuje zdjęcie nowej postaci.

Kim jest Space Case?

Do obsady Doom Patrol dołączyła Madeline Zima, która znana jest m.in. z Californication. Wciela się w Casey Brinke aka Space Case. Oczywiście jest to postać z komiksów. Tam też była związana z postacią Danny'ego.

- Casey jest uwielbiana przez naszych scenarzystów i fanów Doom Patrol. W końcu wymyśliliśmy organiczny sposób na to, by ją wprowadzić do naszej historii. Dla kogoś, kto nie widział jeszcze Doom Patrol jej wprowadzenie będzie wydawać się szalone. Dla nas pasuje perfekcyjnie. I nie jest to tylko cameo - mówi showrunner Jeremy Carver.

fot. EW.com

Do tej pory pierwsze trzy sezony Doom Patrol głównie czerpały z komiksu Granta Morrisona z lat 80. Wprowadzenie Space Case sugeruje inspiracje innymi komiksami o tyh postaciach autorstwa Gerarda Waya i Nicka Derringtona.