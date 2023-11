Dragon's Dogma II prawie jak Attack on Titan. Zobaczcie nowy gameplay i walkę z gigantem

fot. Capcom

28 listopada odbyło się wydarzenie zorganizowane przez firmę Capcom, które w całości poświęcono nadchodzącej grze Dragon's Dogma II. To właśnie tam oficjalnie ogłoszono datę premiery, która kilkukrotnie wyciekła do sieci, dzięki czemu mamy już stuprocentową pewność (o ile nie dojdzie do opóźnień), że tytuł ten zadebiutuje na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S już 22 marca 2024 roku.

Na tym jednak nie koniec niespodzianek, bo zaprezentowano również kilka nowych materiałów z rozgrywki. Na jednym z nich widzimy starcie z nowym przeciwnikiem zwanym Talosem. To gigant, na którego trzeba się wspiąć, by móc zaatakować jego słabe punkty. W wideo mamy okazję również zapoznać się z niektórymi postaciami, jakie spotkamy na naszej drodze, a także z... dostępnymi edycjami i bonusami w przedsprzedaży. Warto bowiem dodać, że zamówienia przedpremierowe już ruszyły, a zainteresowani mogą sięgnąć nie tylko po standardowe wydanie, ale również edycję Deluxe, która zawiera dodatkowe elementy cyfrowe.

Dragon's Dogma 2 Showcase 2023