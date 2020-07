Dreams – aktualizacja wprowadzi obsługę VR. Zobacz zwiastun

SIE

Dreams to produkcja wyjątkowa. Deweloperzy ze studia Media Molecule stworzyli potężny, a przy tym też i stosunkowo prosty w obsłudze kreator, który pozwala na robienie m.in. własnych gier, teledysków czy filmów. Tytuł ten już wkrótce otrzyma się nowej, darmowej aktualizacji zatytułowanej All Aboard VR, która wprowadzi obsługę wirtualnej rzeczywistości.

Nadchodzący update doda do gry kilka kolejnych samouczków, które przedstawią nowe możliwości i narzędzia. Kreator w VR, zdaniem twórców, ma być wyjątkowym doświadczeniem, które pozwoli w pełni zanurzyć się w proces tworzenia własnych dzieł. Pomoże w tym również m.in. obsługa kontrolerów Move, które wykorzystamy do wirtualnego rzeźbienia. Oprócz tego w aktualizacji pojawią się też minigry, dzięki którym będzie można przetestować nowe opcje dostępne w Dreams w praktyce i być może wykorzystać to jako inspirację.

All Aboard VR – premiera 22 lipca.