Crash Bandicoot 4 jednak bez mikrotransakcji. Twórcy stawiają sprawę jasno

Na oficjalnej stronie Microsoftu pojawił się wpis, który wyraźnie sugerował, że w grze Crash Bandicoot 4: It’s About Time pojawią się mikrotransakcje. Twórcy ze studia Toys for Bob postanowili odnieść się do tego przecieku i… całkowicie tę informację zdementowali. Zgodnie z tym, co ujawniono na Twitterze, w nadchodzącej platformówce nie uświadczymy możliwości kupowania jakichkolwiek wirtualnych przedmiotów za prawdziwe pieniądze. Dodano też, że bonusowe skórki „Totally Tubular” będą dodawane bezpłatnie do wszystkich zakupionych egzemplarzy gry w wersji cyfrowej.

We're seeing confusion about #MTX in @CrashBandicoot 4 and want to be 💎 clear: There are NO MICROTRANSACTIONS in #Crash4. As a bonus, the Totally Tubular skins are included in all digital versions of the game.

— Toys For Bob (@ToysForBob) June 30, 2020