Crucible wraca do fazy beta-testów. Twórcy przyznają się do falstartu

Amazon Games

Crucible to sieciowa strzelanka od firmy Amazon, która zadebiutowała na rynku w maju tego roku. Okazuje się jednak, że był to falstart i twórcy wcale się z tym nie kryją, a wręcz przeciwnie - przyznają się do tego w oficjalnym komunikacie. Poinformowano bowiem, że produkcja ta, po zaledwie miesiącu od premiery… wróci do fazy zamkniętych testów beta.

W oficjalnym wpisie czytamy, że twórcy biorą sobie do serca opinie społeczności i chcą, by Crucible było jak najlepszą produkcją. W tym celu zdecydowano się na powrót do fazy testów. Poinformowano również, że w pewnych okienkach czasowych deweloperzy będą dołączać do rozgrywki i w ten sposób zbierać cenne informacje na temat błędów.

Obecni gracze nie muszą się niczego obawiać – ich postępy zostaną zachowane, a dostęp do gry nie zostanie zablokowany. Nowe osoby, które będą chciały sprawdzić ten tytuł w akcji będą jednak musiały zapisać się do udziału w becie na oficjalnej stronie projektu.