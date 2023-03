Drugi pilot pomoże nam nawigować wśród programów Microsoftu

fot. Microsoft

Według Jareda Spataro, szefa działu Microsoft 365, Copilot będzie asystentem kryjącym się na pasku bocznym jako chatbot pozwalając użytkownikom pakietu Office przywołać go do generowania tekstu w dokumentach, tworzenia prezentacji PowerPoint na podstawie dokumentów Worda, a nawet pomocy w korzystaniu z funkcji takich, jak tabele przestawne w Excelu.

Wygenerowany przez SI tekst może być następnie dowolnie edytowany i dostosowywany, co czyni go idealnym narzędziem dla tych, którzy potrzebują niewielkiej pomocy w rozpoczęciu pracy nad swoimi dokumentami.

Jedną z kluczowych zalet Copilota jest jego zdolność do pracy obok użytkowników, których miliony korzystają każdego dnia z takich aplikacji, jak Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams i inne. Według Spataro, Copilot to zupełnie nowy sposób pracy, który ma zrewolucjonizować sposób, w jaki ludzie korzystają z dokumentów Office.

Użytkownicy będą mogli przywołać Copilota w całej aplikacji Microsoft Office i używać go np. w Wordzie do tworzenia dokumentów na podstawie innych plików. Mogą nawet poprosić go o stworzenie 10-slajdowej prezentacji PowerPoint na podstawie dokumentu Worda lub przeanalizowanie czy sformatowanie danych Excela.

fot. Microsoft

Oznacza to, że użytkownicy Excela mogą użyć Copilota do natychmiastowego stworzenia analizy SWOT lub tabeli przestawnej na podstawie danych. W Microsoft Teams, funkcja Copilot może transkrybować spotkania, przypominać użytkownikom o rzeczach, które mogli przeoczyć, jeśli dołączyli do nich z opóźnieniem, a nawet podsumowywać punkty w trakcie spotkania.

Spataro podkreślił, że Copilot nie zawsze będzie poprawny.

Czasami Copilot będzie miał rację, innym razem będzie użytecznie błędny, dając ci pomysł, które może nie są idealne, ale mimo to dają przewagę

- powiedział Spataro podczas wydarzenia Microsoft AI.

Copilot będzie obecny również w Outlooku, dzięki czemu użytkownicy będą mogli spędzać mniej czasu na usuwaniu maili i odpowiadaniu na nie. Wątki e-maili mogą być podsumowane, a Copilot może nawet tworzyć projekty odpowiedzi i dostosować ton lub długość e-maila.

Microsoft planuje również uruchomienie funkcji Business Chat, która będzie działała we wszystkich danych i aplikacjach Microsoft 365. Wykorzystuje ona Microsoft Graph do łączenia dokumentów, prezentacji, e-maili, notatek i kontaktów w jeden interfejs czatu w Microsoft Teams, który może generować podsumowania, przeglądać planowane spotkania i inne.

CEO Microsoft Satya Nadella odsłonił nowego Copilota podczas specjalnego wydarzenia dotyczącego produktywności AI. Po wprowadzeniu niedawno chatbota napędzanego przez AI do Bing, Microsoft szybko zmierza w kierunku integracji dużych modeli językowych OpenAI w swoim pakiecie Microsoft 365.

Ogłoszenie Microsoftu nadchodzi zaledwie kilka dni po tym, jak Google ogłosiło podobne funkcje AI w Google Workspace, w tym generowanie tekstu wspomagane przez AI w Gmailu, Docs i innych.

Microsoft mówi, że w tej chwili testuje swój Microsoft 365 Copilot u 20 klientów i będzie rozszerzać podgląd w nadchodzących miesiącach. „W nadchodzących miesiącach powiemy więcej o cenach i szczegółach”, podaje Microsoft w dzisiejszym wpisie na blogu.

Microsoft szybko idzie do przodu z wizją napędzania przez AI aplikacji Office, z pewnością pojawią się obawy wokół szybkości wprowadzania tej innowacji oraz dokładności modeli AI, zwłaszcza gdy użytkownicy Microsoft 365 będą używać AI w kontakcie z danymi biznesowymi.

Wyjaśniamy, w jaki sposób system podejmuje decyzje, odnotowując ograniczenia, łącząc się ze źródłami i zachęcając użytkowników do przeglądania, sprawdzania faktów i dostosowywania treści w oparciu o wiedzę merytoryczną

– pisze Spataro w dzisiejszym wpisie na blogu, zwracając uwagę na zasady AI firmy.

Microsoft zwolnił niedawno swój zespół ds. etyki i społeczeństwa w ramach organizacji zajmującej się sztuczną inteligencją. Zespół ten pracował nad identyfikacją zagrożeń.