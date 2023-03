Próżna Sztuczna Inteligencja wchodzi na ekrany

materiały prasowe

Technologia ta może być wykorzystywana do różnych zadań, w tym do poprawek kosmetycznych, usuwania błędów garderoby, postarzania i odmładzania aktorów, i została już zastosowana w kilku ostatnich filmach, takich jak Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Narzędzie zostało użyte między innymi do naprawy "awarii" peruki Kathryn Newton grającej Cassie Lang, córkę naszego ulubionego kurczącego się bohatera. Technologia odmładzania była także stosowana na hollywoodzkich legendach, jak Robert De Niro w filmie The Irishman i Kurt Russell w Guardians of the Galaxy Vol. 2.

Program Vanity AI pozwala artystom na maskowanie obszarów wymagających kosmetycznych poprawek, a następnie oprogramowanie ekstrapoluje te zmiany na całe sekwencje ujęć. Takie podejście radykalnie zwiększyło ilość możliwych poprawek kosmetycznych, co jest szczególnie przydatne dla aktorów, których wygląd jest częścią ich marki i oczekują komputerowych poprawek lub liftingu twarzy, aby wyglądać jak najlepiej. Technologia ta jest również przydatna do postarzania i odmładzania aktorów w scenach rozgrywających się w przeszłości lub przyszłości.

Vanity AI narodziła się z potrzeby usuwania znaczników motion capture z twarzy aktorów w materiałach poprodukcyjnych, jak u Paula Bettany w serialu WandaVision. Artyści poświęcali zbyt wiele czasu i kosztów na zamalowywanie znaczników, więc firma MARZ zwróciła się do wewnętrznego zespołu zajmującego się uczeniem maszynowym, aby opracowali sposób ich usuwania przy użyciu sztucznej inteligencji. W wyniku tych badań i rozwoju powstała Vanity AI, która potrafi rozpoznawać artefakty, izolować je i usuwać, a także robić to szybko i konsekwentnie na przestrzeni wielu klatek i ujęć.

Zespół MARZ korzystał z Vanity AI nawet przy pięciu ujęciach dziennie przy filmie Ant-Man, w zależności od długości ujęcia i liczby klatek. Program radykalnie zwiększył szybkość realizacji tych ujęć, pozwalając artystom na bardziej efektywne wprowadzanie poprawek kosmetycznych. Zespół używał programu także przy innych projektach, jak Spider-Man: No Way Home, Stranger Things 4, Gaslit, First Ladies i Being the Ricardos.

Oprócz kosmetycznych retuszów i odmładzania czy postarzania, technologia została również wykorzystana, aby pomóc widzom połączyć się z maleńką postacią w sferze kwantowej. Aby stworzyć kolorowe smugi, które pozwalają widzom śledzić wzrokiem Cassie w kwantowej przestrzeni, wykorzystano wypróbowany marvelowski efekt „disco trail”. Zespół MARZ musiał jednak cyfrowo poprawiać Cassie, bo efekt momentami tworzył dziwne błędy na jej twarzy.

Vanity AI reprezentuje nową cyfrową granicę w Hollywood, pozwalając aktorom wyglądać na ekranie jak najlepiej, niezależnie od ich wieku. Umożliwia również studiom VFX na bardziej efektywne wprowadzanie poprawek, zmniejszając ilość czasu i koszty. Interesujące będzie obserwowanie, jak w miarę rozwoju narzędzi napędzanych przez Sztuczną Inteligencję, będą one stosowane w przyszłych filmach i serialach.