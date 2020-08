Drunk History i Tosh.0 skasowane przez Comedy Central!

fot. MATTIAS CLAMER/COMEDY CENTRAL

Tosh.0 to komediowy program telewizyjny, którego prowadzącym jest Daniel Tosh komentujący w zabawny sposób treści pochodzące z internetu. Powstało już 11 sezonów, a nowy zadebiutuje już we wrześniu. W styczniu 2020 roku Comedy Central przedłużyło serial o kolejne 4 sezony. Jednak teraz ogłosiło, że Tosh.0 zakończy się na 12. sezonie, który będzie liczyć 10 odcinków.

Powodem decyzji jest nowa strategia marketingowa Comedy Central, którą wprowadził prezes Chris McCarthy. Ma ona skupiać się na produkcji animacji dla dorosłych, seriali tematycznych i telewizyjnych filmów komediowych. To za sprawą McCarthy'ego powróci animowany serial Beavis i Butt-head oraz powstanie spin-off Darii, Jodie, do których prawa Comedy Central wykupiło od MTV.

Daniel Tosh w swoim stylu skomentował tę decyzję.

Nie mogę się doczekać, aby zrobić animowany reboot mojego programu w MTV za 25 lat.

Program zadebiutował w 2009 roku. W ciągu jedenastu lat powstało 301 odcinków. Był najdłużej emitowanym oryginalnym serialem aktorskim w historii Comedy Central. Premiera pierwszego odcinka finałowego sezonu zaplanowana jest na 15 września. Finałowy epizod zostanie wyemitowany 24 listopada.

Podobny los co Tosh.0 spotkał również Drunk History. To serial, który polegał na odtwarzaniu wydarzeń historycznych przy udziale znanych aktorów będących pod wpływem alkoholu. Ostatni odcinek amerykańskiej wersji programu wyemitowano 6 sierpnia 2019 roku. Jak się okazuje był to finałowy epizod serialu, który stacja Comedy Central postanowiła skasować po 6 sezonach.

Drunk History było w trakcie kręcenia nowych odcinków do 7. sezonu, ale prace na planie zostały przerwane z powodu wybuchu pandemii koronawirusa.

Choć w USA program został skasowany to w innych krajach będą mogły powstawać lokalne wersje Drunk History. Drunk History - pół litra historii był polską wersją serialu, który miał dwa sezony składające się z 18 odcinków.