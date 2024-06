Czwórka alkoholików i dwie cysterny spirytusu. Oto zwiastun Drużyny A(A) od twórców hitu Johnny

Fot. NEXT FIILM

Reklama

Drużyna A(A) to najnowszy film twórców hitu Johnny. Tym razem postanowili opowiedzieć o czwórce alkoholików z wyjątkową misją uratowania swojego ośrodka terapeutycznego. Odpowiedź, jak do tego doszło, znajdziecie w poniższym zwiastunie. Mamy też dla was opis fabuły i datę premiery.

Drużyna A(A) - zwiastun filmu

Drużyna A(A) - opis fabuły

Czwórka uzależnionych krzyżowo alkoholików, żeby uratować swój ośrodek terapeutyczny, podejmuje się przeszmuglowania przez całą Polskę dwóch cystern spirytusu. Dla własnego bezpieczeństwa porywają w trasę swojego terapeutę. Podróż okazuje się jednak bardziej niebezpieczna niż się spodziewali, bo w ślad za nimi – a raczej za nielegalnie przewożonym alkoholem – podąża również Celniczka, która nie do końca jest tym, za kogo się podaje. Od tej pory wszystko się komplikuje. Czy Leszkowi, Wioli, Dominikowi, Karolinie i Wojtkowi uda się zakończyć misję, ale też nie ulec słabościom i nie przerwać terapii?

Drużyna A(A) - obsada, reżyseria, scenariusz

Na ekranie zobaczymy Danutę Stenkę, Łukasza Simlata, Magdalenę Cielecką, Michała Żurawskiego, Marię Sobocińską, Mikołaja Kubackiego i Leszka Lichotę. Za reżyserię odpowiada Daniel Jaroszek, a za produkcję Robert Kijak. Autorami scenariusza są Jacek Wasilewski i Tomasz Kwaśniewski.

Drużyna A(A) - data premiery

Drużyna A(A) trafi na ekrany kin już 20 września 2024 roku.