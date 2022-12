Dune: Awakening - zwiastun i nowe screeny z gry. Tak wygląda MMO w uniwersum Diuny!

fot. Funcom

Na tegorocznej gali The Game Awards 2022 nie zabrakło Dune: Awakening, czyli nowej produkcji w świecie Diuny. Tym razem zaprezentowano krótki zwiastun ze scenami na silniku gry i trzeba przyznać, że wygląda to bardzo efektownie, a w materiale można dostrzec wiele elementów charakterystycznych dla tego uniwersum.

Widoczna na końcu zwiastuna plansza zapowiada, że nadchodząca gra jest zainspirowana zarówno twórczością Franka Herberta, jak i filmem. Twórcy zachęcają również do zapisywania się do testów beta, jednak jak na razie nie byli w stanie ujawnić, kiedy one wystartują.

Dune: Awakening - screeny z TGA 2022

Poniżej możecie zapoznać się także z nowymi grafikami z gry.

Dune: Awakening

Dune: Awakening to survival MMO z otwartym światem, które zmierza na PC oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series S/X. Za stworzenie gry odpowiada norweskie studio Funcom, autorzy między innymi Conan Exiles.