Dungeons & Dragons: złodziejski honor - język migowy elementem czarów. Gesty mają znaczenie

fot. materiały prasowe

Dungeons & Dragons: Złodziejski honor to nowy film fantasy od Paramount Pictures. Produkcja została oparta na słynnej papierowej grze RPG, która gromadzi fanów z całego świata. Pozytywnego akcentu mogą dodać produkcji praktyki jednego z aktorów. Justice Smith opowiedział ostatnio o swojej postaci, która przy rzucaniu zaklęć wykonuje specjalne znaki. Jak się okazuje, artysta wprowadził do magicznych momentów język migowy.

Justice Smith - wypowiedź

Podczas panelu na brazylijskim CCXP, aktor omówił rolę czarodzieja w nadchodzącym filmie. Skupił się przy tym na staraniach, aby czary na ekranie zostały pokazane autentycznie i przekonująco.

W filmie rzucam wiele zaklęć i pracowałem z choreografem, aby stworzyć unikalne gesty dla każdego zaklęcia. Znam trochę język migowy, więc starałem się włączać go do odpowiednich scen. Cokolwiek dane zaklęcie znaczy, próbuję dodawać słowo w języku migowym do gestu tego zaklęcia.

Opowiedział również o motywach takiego działania.

Nienawidzę w filmach, kiedy bohaterzy mają magiczne moce i po prostu gestykulują niewyraźnie ręką. Chciałem, żeby wszystko było wyjątkowe i kreatywne. Miałem na uwadze, które słowo zaklęcia idzie z którym gestem i w jakim czasie. Nie było to trudne. Traktowałem to, jak zabawę.

Dungeons & Dragons: Złodziejski honor - premiera filmu w USA i w Polsce odbędzie się 3 marca 2023 roku.