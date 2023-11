20 000 mil podmorskiej żeglugi - scenarzysta o niezrealizowanej adaptacji. To mógł być rewelacyjny film familijny

materiały prasowe

David Fincher pracował z Walt Disney Studios nad adaptacją 20 000 mil podmorskiej żeglugi, jednej z najsłynniejszych powieści Juliusza Verne. Niestety projekt nie wyszedł, ale według scenarzysty był na to ogromny potencjał. W rozmowie z Entertainment Weekly zasugerował, że niewiele zabrakło do jego zrealizowania.

20 000 mil podmorskiej żeglugi - scenarzysta o niezrealizowanym filmie

Andrew Kevin Walker to scenarzysta, który często pracuje z Fincherem nad różnymi produkcjami, w tym Grą z 1997 roku oraz najnowszym Zabójcą. Miał za zadanie napisać szkic 20 000 mil.

- Było blisko do jego zrealizowania. To byłaby najlepsza wersja 20 000 mil podmorskiej żeglugi, jaką można sobie wyobrazić. To miał być film, gdzie rodzice oraz ich dzieciaki byliby równie zachwyceni.

Po skasowaniu tego projektu, 20 000 mil nie miała szczęścia z potencjalnymi adaptacjami. Za reżyserię filmu dla 20th Century Fox zabrał się Bryan Singer, ale ostatecznie także nie został zrealizowany. Później Disney wrócił do tematu i planował stworzyć serial, który skupiłby się na antagoniście książki, Kapitanie Nemo. Niestety to też zostało skasowane - chociaż AMC ujawniło, że próbuje uratować produkcję. Disney miał zakończyć zdjęcia do serialu, ale ostatecznie go nie wypuścił.

Mimo wielu trudności, zawsze istnieje szansa na nową adaptację w przyszłości. Być może kiedyś książka Juliusza Verne doczeka się kolejnej ekranizacji. Ostatnim razem historia weszła na wielki ekran w 1997 roku. W filmie wystąpili Richard Crenna oraz Ben Cross.