Firma Dwayne'a Johnsona podpisuje umowę z Disneyem. Co to oznacza?

Variety informuje o wieloletniej umowie Seven Bucks Productions, wytwórni założonej przez Dwayne'a Johnsona i Dany Garcię, z firmą The Walt Disney Company na tworzenie filmów do dystrybucji kinowej i streamingowej. W tych projektach The Rock będzie mógł grać główne role. Co istotne, kontakt nie został ograniczony wyłącznie do treści filmowych. Seven Bucks otrzyma szansę na współpracę we wszystkich oddziałach Disneya.

Seven Bucks i Disney łączą siły

Przypomnijmy, że Disney prowadzi również działalność związaną ze sportem oraz parkami tematycznymi dla rodzin z dziećmi. W kontekście nowej umowy, możliwości są praktycznie nieskończone - począwszy od większej ilości projektów z ESPN, należącym do Disneya. Kto wie, być może zobaczymy twarz Dwayne'a Johnsona na jednym z rollercoasterów.

Aktor już od lat współpracuje z Disneyem, co jest korzystne również dla jego firmy. W ostatnich latach Johnson wystąpił w Wyprawie do dżungli oraz dwóch sezonach Sekretów parków Disneya. W listopadzie 2024 roku The Rock powróci jako Maui w Vaianie 2. Z kolei aktorska wersja bajki zadebiutuje w 2026.

