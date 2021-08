Hiram Garcia o Jumanji 3, nowej Wielkiej drace w chińskiej dzielnicy i skromności The Rocka. Czyli projekty Seven Bucks Productions

fot. materiały prasowe

Hiram Garcia jest prezesem produkcji w Seven Bucks Productions. Zajmował się takimi tytułami jak Wyprawa do dżungli, Black Adam czy Hobbs i Shaw. W wywiadzie dla Collider podzielił się tym, jak wyglądają prace nad niektórymi projektami w firmie, takimi jak kolejna część Jumanji, oraz jak mają wyglądać.

Jednych z projektów jest Jumanji 3. Reboot Jumanji: Przygoda w dżungli okazał się hitem, tak samo jak jego kontynuacja Jumanji: Następny poziom. Następna część wciąż jest w fazie rozwoju. Hiram Garcia wypowiedział się, że gdy udaje się zebrać zespół po raz trzeci, to trzeba zrobić coś naprawdę wielkiego. Jumanji 3 będą tworzyć reżyser Jake Kasdan i producent Matt Tolmach, którzy z ekipą z Seven Bucks Productions zadbają o to, by była to historia, którą warto opowiedzieć.

Nad Wielką draką w chińskiej dzielnicy prace trwają już od kilku lat. Hiram Garcia zaznaczył, że nowy film to nie będzie remake. Chcą kontynuować historię z oryginału, tak jak zrobili to w przypadku Jumanji. Ten projekt wciąż jest dla nich istotny, jednak jest wyzwaniem, ponieważ zajmują się starą, ikoniczną produkcją, która wiele znaczy dla fanów na całym świecie. Mają pomysł, jednak zrealizowanie go zajmie trochę czasu. Nie zamierzają się jednak poddać, by Wielka Draka w chińskiej dzielnicy doszła w końcu do skutku.

fot. ew.com

Jeśli chodzi o The King, wciąż planują następne kroki. Mają scenariusz, który zdaniem Hirama jest świetny, więc zostało im zaplanowanie harmonogramu i ustalenie, kiedy będą mogli wprowadzić go w życie. Scorpion King to kolejna franczyza, którą chcą kontynuować. Reboot jest w trakcie tworzenia. Hiram Garcia powiedział, że mają już pierwszy szkic, więc teraz go dopracowują. Jego zdaniem świat przedstawiony w Mumii i Królu Skorpionów jest tak świetny, że chcą nadal opowiadać w jego obrębie historie.

Jeśli chodzi o serial dokumentalny Behind the Attraction, powiedział że są zadowoleni z projektu. To było ciekawe doświadczenie, by poznać historie, które są ukryte za przejażdżkami w parkach Walta Disneya. I cieszą się, że mogli się tym podzielić z fanami. Było to doskonałe uzupełnienie do Wyprawy do dżungli.

2. sezon Młody The Rock ma być filmowany w nadchodzących miesiącach. Hiram Garcia stwierdził, że świetnym aspektem życia Dwayne'a Johnsona jest to, że mimo skromnego wychowania dzięki karierze wrestlera poznał wiele niesamowitych osób i gwiazd. Widzowie mogą czuć ekscytację w związku z tym, kogo i co zobaczą w przyszłym sezonie.