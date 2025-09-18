placeholder
Żaden sojusz nie będzie trwał wiecznie. Pełny zwiastun 3. sezonu Dyplomatki

Finał 2. sezonu Dyplomatki zostawił nas z mocnym, szokującym plot twistem, a premiera nowych odcinków zbliża się wielkimi krokami. Sprawdźcie nowy, oficjalny zwiastun!
Oliwia Garczyńska
Oliwia Garczyńska
Tagi:  dyplomatka 
netflix zwiastun
Dyplomatka - zdjęcia z 3. sezonu serialu Netflixa fot. Netflix
Netflix opublikował pełny zwiastun 3. sezonu serialu Dyplomatka - popularnego thrillera opartego głównie na intrygach politycznych. Nową, ponad dwuminutową zapowiedź z polskimi napisami zobaczycie poniżej. 

Dyplomatka 3 - nowy zwiastun

Dyplomatka - kiedy wraca 3. sezon? Zwiastun zapowiada zaskoczenia

Dyplomatka 3 - fabuła, data premiery

Ambasadorka Kate Wyler (Keri Russell) przeżywa wyjątkowy koszmar, ponieważ właśnie dostała to, o co prosiła. Oskarżyła wiceprezydentkę Grace Penn (Allison Janney) o zorganizowanie ataku terrorystycznego i przyznała, że chce przejąć jej stanowisko. Kłopot w tym, że prezydent nie żyje, za co odpowiadać może mąż Kate, Hal (Rufus Sewell), natomiast Grace Penn jest liderką wolnego świata. To jednak wcale nie przeszkadza Halowi, który chce za wszelką cenę zapewnić żonie posadę wiceprezydentki. Kate przychodzi więc wejść w buty, których nie chciała zakładać, mając przy tym swobodę, jakiej się nie spodziewała. Sprawy nie ułatwiają jej coraz bardziej skomplikowana przyjaźń z ministrem spraw zagranicznych Austinem Dennisonem (David Gyasi) oraz kłopotliwe relacje z pierwszym dżentelmenem Toddem Pennem (Bradley Whitford).

Premiera trzeciego sezonu serialu Dyplomatka na platformie Netflix odbędzie się 16 października

Źródło: netflix

