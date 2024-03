SkyShowtime - nowości na kwiecień 2024 roku. Dżentelmen w Moskwie z datą premiery na VOD

fot. materiały prasowe

Reklama

Kwiecień 2024 roku będzie ciekawym miesiącem dla SkyShowtime. W ofercie pojawi się kilka premier seriali, na przykład: Dżentelmen w Moskwie z Ewanem McGregorem czy Niedaleko pada jabłko. Kwiecień będzie również stanowić zwieńczenie serialu Mary & George oraz Sexy Beast. Końca dobiegnie również popularny serial Star Trek: Discovery wraz z piątym, ostatnim już sezonem. I to właśnie w tym miesiącu będzie miała miejsce premiera filmu Moje wielkie greckie wesele 3.

Pełna oferta SkyShowtime na kwiecień 2024 roku jest dostępna poniżej. Sprawdźcie sami jakie nowości na Was czekają!

SkyShowtime - nowości na kwiecień 2024 roku

Fot. Materiały prasowe

SkyShowtime - premiery seriali na kwiecień 2024 roku

W piątym i finałowym sezonie serialu Star Trek: Discovery kapitan Burnham i załoga U.S.S. Discovery odkrywają tajemnicę, od której zacznie się ich kolejna spektakularna podróż przez galaktykę. Tym razem będą szukać starożytnej mocy, której istnienie przez wieki było ukrywane. W tych poszukiwaniach mają jednak groźnych, wrogich rywali, desperacko pragnących tej samej mocy i gotowych zrobić wszystko, żeby ją zdobyć.

Gdy dwoje ubogich nieznajomych, Janet (Daisy Haggard – Back to Life, Breeders) i Samuel (Paterson Joseph – Vigil, Noughts & Crosses), przypadkiem znajduje mnóstwo kokainy na zniszczonej łodzi, oboje nie mogą uwierzyć w swoje szczęście. Postanawiają sprzedać towar i podzielić się zyskiem, ale na ich trop szybko wpada policja, zamaskowani zabójcy i elegancki gangster znany pod pseudonimem „Krawiec" (Tcheky Karyo – Baptiste, The Missing).

Mary & George to serial inspirowany nieprawdopodobną, ale prawdziwą historią Mary Villiers (Julianne Moore), która zadbała o to, żeby jej przystojny i charyzmatyczny syn George (Nicholas Galitzine) uwiódł króla Jakuba I i został jego dzierżącym potężną władzę kochankiem. Dzięki swym szokującym intrygom wywodzący się z biednego środowiska Villiersowie szybko stali się najbogatszymi, najbardziej utytułowanymi i najbardziej wpływowymi postaciami w historii angielskiego dworu. Królestwo było wtedy zagrożone hiszpańską inwazją, a na ulicach panował chaos, więc gra toczyła się o bardzo wysoką stawkę. Mary & George to odważny dramat historyczny o matce i synu, którzy w śmiały sposób spiskowali, uwodzili i zabijali, żeby znaleźć się w łożu króla Jakuba I, aby podbić angielski dwór.

W serialu A Gentleman in Moscow (Dżentelmen w Moskwie) Ewan McGregor (seria Star Wars, Halston, Trainspotting) wciela się w hrabiego Aleksandra Rostowa, który po rewolucji bolszewickiej odkrywa, że z powodu swojego pochodzenia klasowego i przeszłości znalazł się po niewłaściwej stronie historii. Radziecki sąd daruje mu życie, ale zsyła go do maleńkiego pokoju na strychu wytwornego hotelu Metropol. Jeśli hrabia stamtąd wyjdzie, czeka go egzekucja. Za murami hotelu mijają burzliwe lata i dekady historii Rosji. W swym więzieniu Rostow nie może ich obserwować, za to otwiera się przed nim znacznie ciekawszy świat odkryć duchowych. Budując nowe życie w hotelowym odosobnieniu, poznaje prawdziwą wartość przyjaźni, rodziny i miłości.

Scenariusz serialu został oparty na bestsellerze „New York Timesa" opublikowanym w Polsce pod tytułem Niedaleko pada jabłko autorstwa Liane Moriarty. Jest to historia o pozornie idealnej rodzinie Delaneyów. Byli trenerzy Stan (Sam Neill) i Joy (Annette Bening) właśnie sprzedali swoją renomowaną szkołę tenisa i są gotowi wejść w złotą jesień życia. Z radością czekają na to, żeby spędzać więcej czasu z czwórką swoich dorosłych już dzieci (Alison Brie, Jake Lacy, Conor Merrigan-Turner, Essie Randles). Wszystko zmienia się, gdy do drzwi puka ranna, młoda kobieta wnosząca w ich codzienność adrenalinę, za którą tak tęsknili. Gdy pewnego dnia Joy niespodziewanie znika, jej dzieci muszą przyjrzeć się tzw. idealnemu małżeństwu swoich rodziców – tym razem w obliczu wychodzących na jaw mrocznych rodzinnych sekretów.

James McArdle (Mare z Easttown, Anioły w Ameryce) wciela się w Gala Dove'a, a Emun Elliott (Platforma, The Gold) – w Dona Logana. Grają dwóch zaprzyjaźnionych ze sobą drobnych złodziejaszków, którzy cieszą się życiem we wschodnim Londynie w latach 90. Sarah Greene (Siostry na zabój, Normalni ludzie) gra rolę Deedee Harrison, elektryzującej gwiazdy filmów dla dorosłych, która próbuje przejąć kontrolę nad własnym losem. Na razie jednak pakuje się w kłopoty z powodu romansu z Galem Dove'em. Stephen Moyer (Punkt zapalny, Czysta krew) gra Teddy'ego Bassa – zdradzieckiego gangstera wspinającego się po szczeblach przestępczej kariery, który wciąga do swojej kryminalnej siatki Gala i Dona. Tamsin Greig (Odcinki, Obiady piątkowe) wciela się zaś w patologicznie kontrolującą i budzącą strach starszą siostrę Dona, Cecilię.

Poprzednie dwie części filmu Moje wielkie greckie wesele odniosły wielki finansowy sukces, a teraz filmowa seria powraca z trzecim weselem, które zapowiada się jeszcze wystawniej niż poprzednie. Na ekranie pojawią się znajome postacie, w które wcielają się Nia Vardalos, John Corbett, Elena Kampouris, Andrea Martin i Lainie Kazan.