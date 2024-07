Pierwsze zdjęcia z filmu Dziadku, wiejemy. Jan Peszek i Agnieszka Grochowska w głównych rolach

fot. Karolina Grabowska

Dziadku, wiejemy to produkcja w reżyserii Olgi Chajdas, która wypełni lukę w polskim kinie i opowie o trzech pokoleniach połączonych wspólną przygodą. Bohaterowie, a wraz z nimi widzowie, przekonają się, jak wiele mogą się od siebie nawzajem nauczyć, jak wybaczyć sobie słabości i zaakceptować własną odmienność, a także jak obchodzić się ze swoimi emocjami. Autorem scenariusza jest Emil Płoszajski. Za zdjęcia odpowiada Bartosz Bieniek.

Obecnie trwają prace na planie tego filmu familijnego, w którym zdjęcia aktorskie będą łączyły się z elementami animacji. W obsadzie znaleźli się Jan Peszek i Agnieszka Grochowska. W głównej roli dziecięcej występuje debiutująca na ekranie Anna Nowak. W pozostałych rolach występują m.in. Michał Majnicz, Włodzimierz Press, Wiktor Zborowski, Sonia Roszczuk.

Film wejdzie do kin w 2025 roku.

Twórcy i aktorzy o filmie Dziadku, wiejemy

Reżyserka Olga Chajdas zdradziła swoje filmowe marzenie:

Marzy mi się stworzenie Indiany Jonesa dla najmłodszych. Marzy mi się stworzenie takiego filmu, jak te, które sama w dzieciństwie oglądałam. Chcę stworzyć coś, co w dobrej, filmowej postaci pokazuje to, co teraz jest dla dzieci najważniejsze. Chcę je traktować poważnie – jako widzów i jako partnerów, którzy chodzą do kin.

Z kolei producentka Małgorzata Małysa powiedziała:

Niesamowite przygody można przeżyć również z własną rodziną. Wystarczy ruszyć w drogę. W naszym filmie Jan Peszek gra szalonego dziadka a Agnieszka Grochowska mamę, która dopiero nauczy się dobrze bawić. A między nimi jest 10-letnia Jagoda. To prawdziwe kino dla całej rodziny – każdy znajdzie tu historię dla siebie.

Jan Peszek, który wciela się w dziadka Jagody, Jeremiego, dodał:

Mam nadzieję, że będzie to film kompletnie nieprzewidywalny, dziki, dla każdego pokolenia. Wnuczka ucieka z dziadkiem – od czego i po co dowiedzą się państwo z samego filmu.

Dziadku, wiejemy - zdjęcia

Dziadku, wiejemy

Dziadku, wiejemy - fabuła

Pewnego dnia dziadek Jeremi wywołuje w domu spokojnej starości taki zamęt, że grozi mu przeniesienie do szpitala psychiatrycznego. Marta, jego córka, zgadza się zabrać go do siebie, choć to dla niej trudne, bo Jeremi jest nieprzewidywalny i ma bujną wyobraźnię. Sytuację komplikuje Jagoda, córka Marty, która uwielbia dziadka i podziela jego szalone pomysły. Gdy Jeremi odmawia zamieszkania z rodziną, Jagoda postanawia wziąć sprawy w swoje ręce. Dziewczynka i dziadek wyruszają w pełną przygód podróż do legendarnego statku Światło Morza. W pogoń za nimi rusza szajka złoczyńców dowodzona przez bogacza Waldemara oraz przerażona mama Jagody. No i smok- rusza za nimi także smok.

Producentkami filmu są Małgorzata Małysa i Karolina Galuba z Furia Film. Dystrybucją zajmie się NEXT FILM.