Zwiastun anime inspirowanego średniowieczną Polską. Kiedy premiera?

Chi. -Chikyuu no Undou ni Tsuite- znane pod angielskim tytułem Orb: On the Movements of the Earth to anime na podstawie mangi o tym samym tytule autorstwa Uoto. Japoński komiks był publikowany w magazynie Weekly Big Comic Spirits od września 2020 roku do kwietnia 2022 roku. 62 rozdziały wydano w 8 tomach.

Fabuła nawiązuje do średniowiecznej Polski, w której inteligentny młodzieniec o imieniu Rafał rozpoczyna naukę na uniwersytecie. Tajemniczy wisiorek staje się impulsem do poszukiwań mających na celu wyjaśnienie pewnej astronomicznej prawdy... nawet jeśli oznaczałoby to rewolucję, która wstrząśnie Ziemią. Wydaje się, że historia jest inspirowana losami Mikołaja Kopernika, na co wskazuje również tytuł, który można przetłumaczyć na O ruchach Ziemi, brzmiący podobnie do słynnego dzieła astronoma O obrotach sfer niebieskich.

W sieci pojawił się teaser i grafiki promocyjne anime Chi. -Chikyuu no Undou ni Tsuite-, którego produkcją zajmuje się studio Madhouse, znane z takich animacji, jak One-Punch Man, Hunter X Hunter i Death Note. W głosowej obsadzie znaleźli się Maaya Sakamoto (Rafał), Kenjiro Tsuda (Novak) i Show Hayami (Hubert). Premiera nowego anime zaplanowana jest na październik 2024 roku.

Chi. -Chikyuu no Undou ni Tsuite- - zwiastun

Chi. -Chikyuu no Undou ni Tsuite- - zdjęcia

Chi. -Chikyuu no Undou ni Tsuite- (Orb: On the Movements of the Earth)

Chi. -Chikyuu no Undou ni Tsuite- - fabuła

Chi. -Chikyuu no Undou ni Tsuite jest seinen mangą, czyli komiksem przeznaczoną dla młodych mężczyzn w wieku 18-30 lat. W opisie możemy przeczytać, że w piętnastowiecznej Europie heretycy są paleni na stosach. Rafał, błyskotliwy młodzieniec, ma rozpocząć naukę na uniwersytecie i studiować najważniejszą dziedzinę epoki - teologię. Ale Rafał ceni Rozum ponad wszystko, co prowadzi go zarówno do szokującego wniosku, że Ziemia krąży wokół Słońca, jak i w ręce Inkwizycji!

Dekadę później dwaj członkowie Gildii Strażników, ponury młody Oczy i cyniczny Gras, znajdują ukrytą kamienną skrzynię, która zawiera szczegóły sekretów wszechświata pozostawione przez Rafała. Czy odważą się odmienić swoje życie, sprzedając heretyckie teksty, czy doprowadzi ich to tylko na płonący stos?

Warto dodać, że manga była nominowana do wielu prestiżowych nagród w Japonii. W 2022 roku zdobyła najwyższą nagrodę na Tezuka Osamu Cultural Prize.