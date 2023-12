Dzieci krwi i kości - Gina Prince-Bythewood wyreżyseruje film na podstawie powieści Tomi Adeyemi

fot. Aimee Spinks/NETFLIX

Jak podaje Deadline, Dzieci krwi i kości autorstwa Tomi Adeyemi, zostaną wyreżyserowane przez Gine Prince- Bythewood (reżyserka takich filmów jak Królowa wojownik czy The Old Guard) dla Paramount Pictures. Produkcją zajmą się Wyck Godfrey i Marty Bowen z wytwórni Temple Hill Entertainment, Karen Rosenfelt z wytwórni Sunswept Entertainment oraz Matt Jackson z wytwórni Jackson Pictures. Autorka Tomi Adeyemi oraz Reggie Rock Bythewood (reżyser Pocałunku Wampira z 1988 roku) będą producentami wykonawczymi.

Dzieci krwi i kości - Paramount Pictures przebił innych gigantów

Wcześniej, prawa do ekranizacji powieści Dzieci krwi i kości otrzymało studio Lucasfilm, jednak one wygasły, a serial nigdy nie powstał. Jak podaje Deadline, tacy giganci jak Amazon, Netflix czy Universal również starali się o prawa do zekranizowania powieści Adeyemi. Czym przebił ich Paramount Pictures? Prawdopodobnie zagwarantowaniem autorce powieści Dzieci krwi i kości, premiery kinowej zamiast wejścia produkcji na platformę streamingową. Jest to coraz rzadziej spotykane.

Dzieci krwi i kości - fabuła

Kraina Orisza w przeszłości tętniła życiem i magicznymi mocami. Teraz, gdy bezwzględny władca przejął rządy, magowie stali się ofiarami prześladowań. Na wskutek tego, Zélie straciła matkę, a jej lud - nadzieję. Kiedy nadarza się okazja, aby pokonać okrutnego władcę, dziewczyna z pomocą zbuntowanej księżniczki planuje go przechytrzy. Największym zagrożeniem dla Zélie jest jednak ona sama, zwłaszcza gdy w grę wchodzi zapanowanie nad własnymi mocami oraz pojawiające się uczucia do wroga.

Na razie nie wiadomo ile filmów z serii wyjdzie - ostatnia część powieści trafi do księgarni za oceanem w czerwcu, a polska premiera nie jest jeszcze znana.