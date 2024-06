3 dzień 43. Festiwalu Młodzi i Film w Koszalinie. Co będzie się działo?

foto. materiały prasowe

Trzeci dzień 43. Festiwalu Młodzi i Film w Koszalinie przed nami. Jednym z ciekawszych punktów w repertuarze imprezy dzisiejszego dnia którego nie warto przegapić, jest naszym zdaniem, pokaz filmu Błazny w reżyserii Gabrieli Muskały oraz pokaz filmu Horror story od Adriana Apanela. Do tego gorąco chcemy was zachęcić do udziału w panelu pod tytułem "Jak sprawnie przedstawić swój pomysł innym? Sztuka prezentacji i pitchingu", które będziemy mieli zaszczyt poprowadzić w Club105. By nic ważnego Wam nie umknęło przygotowaliśmy specjalny rozkład jazdy na wtorek. Zobaczcie co będzie się dziś działo na festiwalu:

KINO KRYTERIUM

9:00 KONKURS PEŁNOMETRAŻOWYCH DEBIUTÓW DOKUMENTALNYCH:

Kwiaty Ukrainy - reż. Adelina Borets

10:30 KONKURS KRÓTKOMETRAŻOWYCH DEBIUTÓW FILMOWYCH BLOK VI

Wolna Krowa - reż. Marek Głuszczak

Do raju - reż. Marta Szymanek

Ptaki w klatkach - reż. Bartosz Dominik

Trzy samochody - reż. Alicja Sokół

Moja mama - reż. Agnieszka Popińska

13:00 KONKURS PEŁNOMETRAŻOWYCH DEBIUTÓW DOKUMENTALNYCH:

W stronę słońca - reż. Agnieszka Kokowska 92 min

15:00 KONKURS PEŁNOMETRAŻOWYCH DEBIUTÓW FABULARNYCH:

Błazny - reż. Gabriela Muskala

17:00 KONKURS KRÓTKOMETRAŻOWYCH DEBIUTÓW FILMOWYCH BLOK VII

Pies pogrzebany - reż. Kinga Pudełek

Laski forever - reż. Miszka Medyńska

W oddali - reż. Michał Mitoraj

Echo - reż. Emi Buchwald

Bezsenność jutki - reż. Maria Gorlich-Opyd

Ostatni człowiek na ziemi - reż. Joanna Żybul

19:00 KONKURS PEŁNOMETRAŻOWYCH DEBIUTÓW FABULARNYCH:

Horror Story - reż. Adrian Apanel

21:00 POKAZ SPECJALNY:

Rave - reż. Łukasz Ronduda, Dawid Nickel

CLUB105 / STREAMING

14:00 PANEL CENTRUM PSYCHOLOGII WYKONANIA:

„Zdrowie psychiczne filmowców – jak dbać o siebie w codzienności”

16:00 PANEL „Jak sprawnie przedstawić swój pomysł innym? Sztuka prezentacji i pitchingu”

SALA KINOWA KOSZALIŃSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ (PLAC POLONII 1)

10:30 WOŚP Dziewczyńskie historie - reż. Aga Borzym

12:15 ZACHODNIOPOMORSKI FUNDUSZ FILMOWY POMERANIA FILM PRZEDSTAWIA:

Babska sprawa - reż. Helena Kwiatkowska;

Joko - reż. Izabela Plucińska

Mosty - reż. Michał Marks

13:30 KONKURS KRÓTKOMETRAŻOWYCH DEBIUTÓW FILMOWYCH BLOK VIII

Dom lalki - reż. Magda Matwijow

Końce i początki - reż. Klaudia Fortuniak

Przypadek Beethovena - reż. Luiza Budejko

Zima - reż. Tomek Popakul, Kasumi Ozeki

17:00 KONKURS PEŁNOMETRAŻOWYCH DEBIUTÓW DOKUMENTALNYCH

Kiedy umilknie wiatr - reż. Mateusz Gołębiewski

18:30 RETROSPEKTYWA JANUSZA MAJEWSKIEGO:

Sublokator

RYNEK STAROMIEJSKI

22:00 KINO NA LEŻAKACH:

London Town - reż. Derrick Borte