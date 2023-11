Szczęśliwego dnia Stranger Things! Nowy klip od Netfliksa

materiały prasowe

6 listopad - to istotna data dla fanów Stranger Things. Dlaczego akurat ten dzień? Bo właśnie wtedy, w 1983 roku, zaginął Will Byers, a miasteczko Hawkins już nigdy nie było takie samo. Z tej okazji, Netflix co roku szykuje niespodzianki na portalach społecznościowych. "Świętowanie" tego wydarzenia rozpoczęli od zwiastuna, który mówi fanów, aby "uwolnili swoje ulubione wspomnienia".

Dzień Stranger Things - klip

Klip zawiera sceny ze wszystkich czterech sezonów Stranger Things i zapowiada specjalne rozdania dla fanów.

'tis the season, nerds. STRANGER THINGS DAY NOVEMBER 6th #strangerthingsday pic.twitter.com/I3OhKSUaFz — Stranger Things (@Stranger_Things) November 5, 2023 ROZWIŃ ▼

Stranger Things - co wiadomo o 5. sezonie?

Według Rossa Duffera, 5. sezon ma być "wyciskaczem łez".

- Mamy zarys piątego sezonu i przedstawiliśmy go Netfliksowi. Zareagowali naprawdę dobrze. To znaczy... było ciężko. To koniec tej historii, więc widziałem płaczących menadżerów, których nigdy wcześniej nie spotkałem w takim stanie.

Przewiduje się, że 5. sezon zadebiutuje w 2024 roku na Netfliksie. Jednakże, produkcja dalej jest wstrzymana przez trwający strajk aktorów. W związku z tym, data premiery może ulec opóźnieniu.