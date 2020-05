Dzień wagarowicza: nowy horror Roberta Ziębińskiego w czerwcu

Rebis

Robert Ziębiński to pisarz, dziennikarz i popularyzator popkultury. Był redaktorem naczelnym polskiej edycji Playboya, a na koncie ma między innymi książki Wspaniałe życie, Londyn. Przewodnik popkulturowy, Dżentelmen, Furia, Czarny Staw czy Stephen King. Instrukcja obsługi.

Jego najnowsza powieść nosząca tytuł Dzień wagarowicza to klasyczny horror. Powieść ukaże się nakładem wydawnictwa Rebis już 16 czerwca.

Oto okłada oraz opis Dnia wagarowicza:

Raz, dwa, trzy, w lesie zginiesz ty...

Chciał uciec i się ukryć, ale od zabijania nie ma ucieczki.

Dla byłego lekarza Armii Krajowej gęste mazurskie lasy są idealnym miejscem, aby nie rzucać się zanadto w oczy władzom nowej, komunistycznej Polski.

Mazury to też nowa ziemia obiecana dla polskich osadników. Pierwsi z nich zaczynają się osiedlać. Jednak coś wywołuje w nich ciągły lęk. COŚ niezwykle silnego i okrutnego rozszarpuje w puszczy kolejne ofiary…

Tymczasem w Moskwie referat Nikity Chruszczowa ujawnia bezmiar zbrodni Stalina. Zszokowany Bolesław Bierut umiera na miejscu. W Warszawie rozpoczyna się gra o władzę między „betonem partyjnym" a zwolennikami reform.

To wszystko jednak mało interesuje Ingę Ochab, córkę najważniejszego człowieka w państwie. Nastolatka wraz z przyjaciółmi planuje szalony wyjazd nad jezioro Śniardwy, aby uczcić Dzień Wagarowicza.

Wilkołaki czy „ruskie” z pobliskiej tajnej bazy? Kto jest sprawcą krwawej masakry w mazurskich lasach? Tylko wyklęty Roman „Trop” Kielecki wie, że prawda jest jeszcze bardziej przerażająca. Aby ratować bananową komunistyczną młodzież, dzieci znienawidzonych wrogów, będzie musiał sobie przypomnieć wszystko, co wie o zabijaniu…