E3 2023 bez Sony, MIcrosoftu i Nintendo? Giganci branży mogą odpuścić udział w wydarzeniu

fot. ESA

W czerwcu tego roku odbędzie się kolejna edycja targów E3. Niestety wygląda na to, że nie będzie to powrót, jakiego oczekiwali fani gier. Redaktorzy serwisu IGN dotarli bowiem do kilku źródeł, które zdradziły im, że na targach zabraknie wielkiej trójki branży: Sony, Microsoftu oraz Nintendo.

Na ten moment są to jedynie plotki, ale brzmi to wiarygodnie. Sony od dłuższego czasu nie brało udziału w tego typu imprezach i zamiast tego organizowało własne wydarzenia, Nintendo skupia się na swoim formacie Nintendo Direct, w którego trakcie ujawnia plany, zwiastuny i zapowiedzi na kolejne miesiące, a Microsoft co prawda ma latem zorganizować jakiś event w Los Angeles, ale ani słowem nie wspomniano o udziale w E3 2023.

Doniesienia IGN skomentował przedstawiciel ReedPop, a więc firmy organizującej E3. Niestety w oświadczeniu tym zabrakło jakichkolwiek szczegółów - napisano jedynie o dużym zainteresowaniu ze strony "największych firm w branży".