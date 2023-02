World of Warcraft: Dragonflight - Punkt Handlowy już dostępny. Nie obyło się bez pewnych problemów

fot. Blizzard

W aktualizacji 10.0.5 do World of Warcraft: Dragonflight wprowadzono Punkt Handlowy, ale gracze otrzymali możliwość skorzystania z niego dopiero 1 lutego. Działa on na zasadzie przypominającej popularne battle passy - za wykonywanie określonych zadań zdobywa się punkty, które następnie można przeznaczyć na różnego rodzaju nagrody kosmetyczne. W ich skład wchodzą między innymi elementy wyposażenia czy wierzchowce. Co istotne, nie ma możliwości wydania pieniędzy, by przyśpieszyć postępy - wszystko zdobywa się wyłącznie za postępy w rozgrywce.

Nie obyło się jednak bez pewnych problemów. Poinformowano, że na ten moment nie ma możliwości dokonywania zwrotów zakupionych przedmiotów i odzyskania przeznaczonych na ten cel punktów.

Z uwagi na pewne problemy, które mają wpływ na proces zwrotów, możliwość zwracania przedmiotów zakupionych w Punkcie Handlowym została tymczasowo zablokowana. Pomoc techniczna nie będzie pomagać ze zwrotami w czasie, w którym występują te problemy - czytamy w komunikacie.