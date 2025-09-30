placeholder
EA sprzedane! Nowy właściciel chce więcej korzystać z AI

Electronic Arts zostało przejęte za 55 miliardów dolarów przez konsorcjum inwestorów, w skład którego wchodzą Silver Lake, saudyjski państwowy fundusz majątkowy PIF oraz Affinity Partners.
Michał Czubak
EA 
electronic arts
EA
Transakcja, która została sfinalizowana w ostatnich dniach września, wycenia EA na 210 dolarów za akcję, co stanowi 25-procentowy wzrost w stosunku do poprzedniej ceny akcji. Finalizacja transakcji planowana jest na początek 2027 roku, a jak donosi Financial Times, nowi właściciele chcą bardziej i częściej korzystać ze sztucznej inteligencji.

Według doniesień, nowi właściciele postrzegają sztuczną inteligencję jako główną dźwignię dla przyszłego rozwoju i rentowności firmy. AI ma zostać wykorzystana przede wszystkim do redukcji kosztów produkcji i zwiększenia marż. Jest to kluczowy cel strategiczny, który ma umożliwić absorpcję kolosalnego długu związanego z tym gigantycznym przejęciem. Choć na razie brakuje szczegółowych informacji, jak dokładnie EA zintegruje te narzędzia AI, inwestorzy mają nadzieję, że sztuczna inteligencja wygeneruje większe zyski w dłuższej perspektywie i wzmocni konkurencyjność grupy na rynku.

Electronic Arts to kalifornijska firma, w której portfolio znajduje się wiele popularnych marek, takich jak m.in. The Sims, EA Sports FC, Battlefield czy Need for Speed.

Źródło: Financial Times

Michał Czubak
EA 
electronic arts
