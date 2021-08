EA uwolni dla branży część patentów związanych z technologiami ułatwień dostępu

fot. EA

Zespół EA dysponuje szeregiem patentów opisujących autorskie mechaniki gamingowe. Choć sam pomysł patentowania takich rozwiązań może wydawać się kontrowersyjny, nie wszystkie mechaniki trafią na czarną listę u konkurencyjnych twórców. Korporacja zapewniła bowiem, że nie będzie pozywać zewnętrznych deweloperów, którzy zechcą wykorzystać ich własność intelektualną, aby zaimplementować technologie z zakresu ułatwień dostępu dla osób z niepełnosprawnościami.

O jakich rozwiązaniach tu mowa? Między innymi o systemie Ping wdrożonym w Apex Legends, czyli niewerbalnej metodzie komunikacji ze współgraczami. Dzięki tej technologii osoby niedosłyszące oraz nieme mogą bez problemu informować innych członków drużyny o tym, co dzieje się na mapie, na jakie zagrożenia muszą uważać, bądź jakiej pomocy oczekują. Wystarczy, że skorzystają ze skrótów klawiszowych i udostępnią członkom drużyny cyfrowe wskazówki.

To jednak nie jedyna technologia, którą EA odda zewnętrznym twórcom. Do powszechnego dostępu trafią również mechaniki zastosowane w takich grach jak Madden czy FIFA. Deweloperzy będą mogli wykorzystać narzędzia zaprojektowane z myślą o odbiorcach niedowidzących oraz ze ślepotą barw, które automatycznie dopasowują parametry wyświetlania treści w taki sposób, aby maksymalnie zwiększyć ich czytelność.

Zespół Electronic Arts dysponuje także patentem opisującym mechanizm personalizacji toru audio, który będzie objęty programem wolnego dostępu. System ten nie został jeszcze co prawda wdrożony w żadnej grze, ale według wniosku patentowego ma pozwolić modyfikować ścieżkę dźwiękową w oparciu m.in. o jakość słuchu odbiorcy.

Wydawca planuje ponadto udostępnić na GitHubie autorskie rozwiązania związane z kontrolą jasności, kontrastu oraz barw cyfrowych treści. Kod oprogramowania będzie dostępny na licencji open-source i każdy deweloper może wdrożyć go do swojej gry albo wykorzystać jako bazę do stworzenia autorskich narzędzi z zakresu ułatwień dostępu dla osób z niepełnosprawnościami.