EA zapowiada, że ich gry doczekają się darmowych aktualizacji do wersji na PS5 i Xbox Series X

Nowa generacja konsol ma zadebiutować w okresie świątecznym tego roku. To właśnie na ten termin zaplanowano rynkowe debiuty PlayStation 5 i Xbox Series X. Mimo tego nadal nie wiemy zbyt wiele o nowych urządzeniach. Jedną z największych niewiadomych jest to, w jaki sposób będą one pozwalać na uruchamianie gier z poprzednich generacji konsol. Zarówno Sony i Microsoft wspominają o wstecznej kompatybilności, ale szczegółów na ten moment brakuje – poza wzmianką o Smart Delivery, czyli opcji pozwalającej na aktualizowanie wybranych gier do nowego Xboksa, z czego skorzystać ma m.in. polski Cyberpunk 2077.

Teraz na ten temat wypowiedział się Blake Jorgensen z Electronic Arts. Mówi on, że nadchodzące gry tego wydawcy na obecną generację doczekają się darmowych aktualizacji do wersji na nowe sprzęty. Może tu chodzić o wsteczną kompatybilność, ale Jorgensen wspomina o „ulepszeniach”, co może sugerować, że nie tylko Xbox Series X, ale też i PlayStation 5 umożliwi deweloperom wypuszczanie aktualizacji, które zapewnią lepszą jakość (np. rozdzielczość, większą liczbę detali czy usprawnioną płynność działania) w grach, które pierwotnie zadebiutowały na PS4 i XONE. Na detale musimy jednak jeszcze poczekać.