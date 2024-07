fot. Bandai Namco

Reklama

Choć już samo Elden Ring było bardzo wymagającą produkcją, to w dużym rozszerzeniu zatytułowanym Shadow of the Erdtree, które zadebiutowało w czerwcu tego roku, twórcy podnieśli poprzeczkę jeszcze wyżej. W dodatku natkniemy się na wyjątkowo trudnych bossów, tak więc nic dziwnego, że wielu graczy zaczęło poszukiwać sposobów na ich łatwiejsze i szybsze pokonanie. Bardzo szybko odkryto bronie i zdolności, które zadają olbrzymie obrażenia, jednak twórcy zdecydowali się na wypuszczenie aktualizacji, która osłabia najpotężniejsze z nich.

Patch o numerze 1.12.3 wprowadza szereg poprawek i zmian balansu. From Software zdecydowało się między innymi zmniejszyć obrażenia zadawane przez Pędzące Iskry, Popiół Wojny, w który można wyposażyć nową klasę broni, perfumy. Przed aktualizacją był on w stanie niszczyć bossów zaledwie dwoma, góra trzema uderzeniami. Słabsze stały się też tarcze pojedynkowe i od teraz jednoczesne blokowanie i atakowanie będzie zużywać więcej wytrzymałości, co najprawdopodobniej uniemożliwi "pasywną" i bezpieczną rozgrywkę polegającą na powolnym zbijaniu paska zdrowia wroga będąc skrytym za osłoną.

Pełna lista zmian w aktualizacji 1.12.3 do Elden Ring: Shadow of the Erdtree znajduje się w tym miejscu.