Elon Musk coraz bliższy kupienia Twittera

W poniedziałek rano czasu amerykańskiego, zarówno The Washington Post, jak i The New York Times podały, że zarząd Twittera jednak poważnie rozważa ofertę kupna firmy za 46,5 miliarda złożoną przez Muska. Nastawienie władz korporacji zmieniło się po tym, jak Musk przedstawił plan pozyskania środków na realizację oferty. Zarząd Twittera spotkał się w niedzielę 24 kwietnia, aby przedyskutować ofertę najbogatszego człowieka świata, a NYT donosi, że następnie rozpoczął negocjacje z Muskiem w poniedziałek rano, aby wypracować dodatkowe szczegóły, w tym harmonogram domknięcia umowy i jakie, jeśli w ogóle, Twitter uzyska zabezpieczenia finansowe, gdyby realizacja umowy napotkała na komplikacje już po jej ogłoszeniu.

Oba raporty podkreślają, że umowa nie jest jeszcze ostateczna, ale biorąc pod uwagę, gdzie zaczęliśmy (na Twitterze Elona Muska, a gdzie?), to aż dziwne, że sprawa w ogóle doszła do tego momentu. Oferta multimiliardera była początkowo postrzegana przez krytyków jako niedoszacowanie wartości Twittera (pomimo wartości wyższej niż jej wycena wg. obecnie nieco dołującego kursu akcji firmy). Zarząd Twittera próbował też zablokować Muska przed nabyciem większej liczby akcji firmy ustanawiając tak zwaną „trującą pigułkę”, czyli obniżenie ceny akcji dla innych akcjonariuszy, jeżeli udziały Muska przekroczyłyby 15%. Być może jednak jeszcze dziś cała sprawa znajdzie zakończenie.

Pomimo całej dramy, warto podkreślić, że Twitter, jako dostępna publicznie spółka giełdowa, zawsze był na sprzedaż. Kwestią była tylko cena. Najwyraźniej Elon Musk podał właściwą. I tylko mamy nadzieję, że z tym Titterem to był tylko żart. Prawda?

